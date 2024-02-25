Смартфон Honor Magic6 Pro оценен в 1300 евро

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов международной версией флагманской модели Magic6 Pro. В Европе версия с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти обойдется в 1300 евро. В Китае базовый вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 флеш-памяти стоит 800 долларов.

Напомним, Honor Magic6 Pro характеризуется 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800:1280 пикселей, кадровой частотой 1-120 Гц LTPO, глобальной пиковой яркостью 1600 нит и ШИМ-регулировкой 4320 Гц, селфи-камерой с модулем на 50 Мп и датчиком TOF, основной камерой с модулями разрешением 50-Мп (датчик OmniVision OVH9000, оптика с переменной диафрагмой F1.4/2.0 и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 180 Мп (2,5-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, батареей ёмкостью 5600 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 66 Вт соответственно, поддержкой спутниковой связи и фирменной прошивкой MagicOS 8.0 на базе Android 14.

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