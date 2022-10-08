Смартфон Honor Play6C оценен в 155 долларов

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor Play6C, которая оценена в Китае в 155 и 185 долларов за версии 6/128 и 8/128 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно. Новинку также оснастили 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей, восьмиядерной платформой Qualcomm SM4350 Pro c модемом для сотовых сетей пятого поколения, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 22,5-Вт проводной зарядки, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм гнездом для наушников и предустановленной фирменной оболочкой Magic UI 5.0. Размеры смартфона равны 163,66:75,13:8,68 мм, а масса – 194 граммам.

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