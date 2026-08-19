Смартфон Honor Turbo стал доступен на российских маркетплейсах

Стартовали продажи нового участника этой линейки — Honor Turbo 5G. Этот смартфон унаследовал дизайн от модели X80 Pro Max, однако обладает иными техническими спецификациями. Honor Turbo 5G оборудован 6,79-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1200 x 2640 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Устройство снабжено аккумулятором на 8560 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Оно также обладает степенью защиты от пыли и влаги по стандарту IP69K и оснащено оптическим сканером отпечатков пальцев.

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Автор - Ленар Хайруллин . Размещено: Сегодня 11:45 . Honor Turbo

Максимальная защита от ударов до 2,5 метров — устройство выдержит падения, которые для других стали бы фатальными. Гарантированная водо- и пыленепроницаемость по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K — забудьте о страхе перед стихией, будь то пыль, погружение в воду или струи под высоким давлением. Аккумулятор емкостью 8560 мА·ч в сочетании с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт обеспечит до трех суток непрерывной работы. Экран с пиковой яркостью 6000 нит и частотой обновления 120 Гц поражает своей четкостью и невероятной плавностью изображения. Встроенный ИИ-редактор поможет создавать безупречные снимки без каких-либо усилий.Сердцем устройства стал процессор Snapdragon 6 Gen 4, который считается достаточно бюджетным. В сочетании с ним работают 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Основная камера состоит из 50-мегапиксельного датчика и 5-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей. Смартфон функционирует под управлением MagicOS 10, базирующейся на Android 16. Honor Turbo 5G доступен в трех цветовых решениях: черном, зеленом и оранжевом.