Смартфон Honor X40i получил 50-Мп камеру

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью X40i, которая, в числе прочего, получила предустановленную оболочку Magic UI 6.1 на базе ОС Android 12. Новинка характеризуется корпусом толщиной 7,43 мм и массой 175 граммов, 6,7-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, селфи-камерой на 8 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой Mali-G57 MC2 и модемом для сотовых сетей 5G, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, боковым сканером отпечатков пальцев, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, разъемом USB Type-C, батареей ёмкостью 4000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 40 Вт. Цена на смартфон составляет от 240 до 300 долларов.

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