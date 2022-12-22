Смартфон Honor X5 оценен в 100 евро

Китайская компания Honor пополнила ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделью Honor X5, которая обойдется в 100 евро. Новинка характеризуется 12-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой MediaTek Helio G25 (производительность 100 000 баллов в бенчмарке AnTuTu 9), 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, тыльной камерой с датчиком изображения на 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, дактилоскопическим сенсором на задней панели, интерфейсом Micro-USB и предустановленной операционной системой Android 12 Go.