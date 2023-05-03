Смартфон Honor X50 показали на первом рендере

Сетевые инсайдеры поделились первым качественным изображением смартфона Honor X50, который еще не был представлен официально. По предварительным данным, аппарат оснастят 6,67-дюймовым плоским экраном, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 5100 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 40 Вт.

Напомним, что недавно был выпущен смартфон Honor X50i с тонким корпусом (7,48 мм), 6,73-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2388:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, платформой MediaTek Dimensity 6020, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 100 Мп и 2 Мп), селфи-камерой на 8 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой проводной 35-Вт зарядки.