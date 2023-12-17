Смартфон Honor X8b получил 108-Мп камеру

Компания Honor пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Honor X8b, которая оценена в Саудовской Аравии (дебютный рынок) в 240 долларов за базовую версию. Новинку оснастили 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, ШИМ-регулировкой 3240 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 108 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 50 Мп, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 35-Вт проводной зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором и предустановленной оболочкой Magic OS 7.2 на основе операционной системы Android 14.