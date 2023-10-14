Смартфон Honor X9b готов к выходу

Компания Honor опубликовала тизер-изображение смартфона Honor X9b, выход которого ожидается в ближайшее время. Судя по рендерам, аппарат получит изогнутый дисплей и заднюю панель, выполненную из оранжевой кожи. Аппарат уже успел засветиться в бенчмарке Geekbench, который подтвердил использование однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 13.

Напомним, что выпущенный еще в марте прошлого года оригинальный Honor X9 оснащается 6,81-дюймовым IPS-экраном с кадровой частотой 120 Гц и разрешением Full HD+, платформой Snapdragon 695 5G, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч, поддержкой 66-Вт проводной зарядки и тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 2 Мп и 2 Мп.

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