Смартфон Hotwav W10 Pro получил батарею на 15000 мАч

Компания Hotwav выпустила в продажу смартфон Hotwav W10 Pro, который с 5 по 9 сентября будет доступен по акционной цене в 120 долларов. Новинка оснащается восьмиядерной платформой MediaTek Helio P22 с частотой до 2,0 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, 6,63-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и яркостью 450 кд/м2, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 20 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 15000 мАч, поддержкой Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, дактилоскопом, разъемом USB Type-C, предустановленной ОС Android 12.0, защитой от пыли и влаги (степень IP68 и IP69K), а также прочностью согласно стандарту MIL-STD-810G.