Смартфон Hotwav W10 Pro получил батарею на 15000 мАч

Компания Hotwav выпустила в продажу смартфон Hotwav W10 Pro, который с 5 по 9 сентября будет доступен по акционной цене в 120 долларов. Новинка оснащается восьмиядерной платформой MediaTek Helio P22 с частотой до 2,0 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, 6,63-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и яркостью 450 кд/м2, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 20 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 15000 мАч, поддержкой Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, дактилоскопом, разъемом USB Type-C, предустановленной ОС Android 12.0, защитой от пыли и влаги (степень IP68 и IP69K), а также прочностью согласно стандарту MIL-STD-810G.

Смартфон Nokia G11 Plus получил 90-Гц экран…
Компания HMD Global пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Nokia G11 Plus, который, среди про…
Смартфон iQOO 10 Pro сможет заряжаться всего за 12 минут…
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне iQOO 10 Pro, который еще не был представлен официа…
Huawei P60 получит SoC Kirin 9100 на 14-нм техпроцессе …
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Huawei P60, который еще не был представлен официал…
Бюджетный смартфон Infinix Smart 6 Plus поступил в продажу…
Infinix объявила о старте продаж нового устройства под названием Infinix Smart 6 Plus. Смартфон представл…
Обновление улучшило работу камеры в Xiaomi 12S Ultra…
Компания Xiaomi выпустила обновление прошивки под номером MIUI 13.0.5.0 для флагманского смартфона Xiaomi…
Realme GT2 Master Exploration Edition выходит в продажу…
Компания Realme официально объявила, что представленный почти неделю назад смартфон Realme GT2 Master Exp…
Смартфон Samsung Galaxy M11 получил One UI 4.1 на базе Andro…
Компания Samsung выпустила обновление One UI 4.1 на базе Android 12 для своего смартфона Galaxy M11. На д…
Опубликован тизер смартфона Motorola Frontier с 200-Мп камер…
В сети появился тизер смартфона Motorola Frontier, который обещает «фотографии с беспрецедентной детализа…
Обзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камеройОбзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камерой
Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфонаОбзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфона
Сравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFCОбзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFC
Обзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камерыОбзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камеры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor