Смартфон Huawei Enjoy 50 Pro появился в продаже

Компания Huawei начала продажи смартфона Enjoy 50 Pro, который оценен в 250 и 280 евро за варианты со 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти соответственно. Напомним, что аппарат характеризуется 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2388:1080 пикселей, частотой обновления изображения 90 Гц и частотой дискретизации сенсорного слоя 270 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680, 8 ГБ оперативной памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также фронтальной камерой разрешением 8 Мп.