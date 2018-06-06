Смартфон Huawei Honor 9i получил 4 ГБ оперативной памяти

2018-06-06, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei Honor 9i; [89]
Компания Huawei представила смартфон Honor 9i, который отчего-то получил такое же название, как и модель, вышедшая осенью прошлого года. Новинку оснастили 5,85-дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей и обязательным вырезом вверху, однокристальной платформой Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 либо 128 ГБ флеш-памяти, основной камерой на 13 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп с возможностью распознавания лица пользователя, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором на 3000 мАч, а также Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0. А вот модуля NFC, здесь, судя по всему, не предусмотрено. Габариты устройства равны 149.2:71.8:7.7 мм, а вес – 152 г. Honor 9i будет стоить 220 или 265 долларов в зависимости от версии.


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