Смартфон Huawei Honor Play получил топовый чипсет Kirin 970

Как и ожидалось, сегодня компания Huawei представила смартфон Honor Play вместе с той самой «пугающей» революционной технологией на 10 млрд долларов. Сам смартфон оснастили 6,3 дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, топовой платформой Kirin 970, 4/6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, основной камерой на 16 и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором на 3750 мАч, 3,5-мм аудиоразъемом, портом USB-C и модулем NFC. Габариты новинки составляют 157,9:74,3:7,8 мм, а масса – 176 г.

Что до той самой технологии, то она, как и ожидалось, оказалась образцовым примером китайского маркетинга. Технология получила название GPU Turbo и она работает с графическим процессором. GPU Turbo увеличивает производительность GPU на 60% и снижает энергопотребление на 30%. А еще производитель обещает отображение видео с HDR там, где поддержка HDR отсутствует. Возможно, технология найдет применение в приложениях виртуальной и дополненной реальности. Однако ни о какой революционности речь, понятное дело, уже не идет. Honor Play появится в продаже 11 июня по цене 310 и 375 долларов в зависимости от версии.