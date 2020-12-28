Смартфон Huawei Mate Xs получил EMUI 11

Вслед за смартфонами серий Nova 7 и P30 компания Huawei выпустила стабильную версию оболочки EMUI 11 для складной модели Mate Xs. Пока апдейт доступен только для китайских пользователей, а остальные страны смогут обновиться в следующем месяце. Из нововведений стоит отметить скоростную передачу крупных файлов, режим смарт-платежей и динамический эффект яркого дисплея для постепенного повышения яркости экрана при разблокировке. Также апдейт несет в себе ноябрьский патч безопасности Android.

Напомним, что Huawei Mate Xs оснащается 8-дюймовым (в разложенном состоянии) OLED-дисплеем с разрешением 2480:2200 пикселей, топовым фирменным процессором Kirin 990, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, квадрокамерой с модулями на 40 Мп, 16 Мп, 8 Мп и датчком ToF, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и быстрой зарядкой на 55 Вт.
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