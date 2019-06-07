Смартфон Huawei Nova 5i с 6 ГБ ОЗУ засветился в сети

Недавно в бенчмарке Geekbench засветился еще не представленный официально смартфон Huawei Nova 5i с 4 ГБ оперативной памяти. Теперь в том же тестовом пакете протестировали другую версию Nova 4i уже с 6 ГБ оперативной памяти. Аппарат с фирменным процессором Kirin 710 набрал 1516 баллов в однопоточном тестировании и 5193 балла при использовании всех ядер.

По последним данным, смартфон будет также оснастят 5,84 дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2310:1080 пикселей, четверной основной камерой с главным модулем на основе 25 Мп датчика Sony IMX576 разрешением и объектива с диафрагмой F/1,8, сверхширокоугольным 8 Мп модулем, а также двумя 2 Мп модулями, аккумулятором на 3900 мАч, разъемом USB-C и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie. Официальный анонс ожидается в этом месяце.