Смартфон Huawei Nova Lite 3+ получил двойную камеру

Компания Huawei представила бюджетный смартфон Nova Lite 3+, который работает под управлением Android 9 с фирменной оболочкой EMUI 9.1. Новинка оснащается восьмиядерным процессором Kirin 710 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Mali-G51 MP4, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,21-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой разрешением 13 Мп и 2 Мп, слотом для карт памяти microSD, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, 3,5-мм разъемом для наушников и батареей ёмкостью 3400 мАч. Размеры смартфона равны 155,36:73,55:8,2 мм, а масса – 163 г. Цена и дата начала продаж Nova Lite 3+ будут объявлены позже.