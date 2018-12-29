Смартфон Huawei P10 начал обновляться до Android 9.0 Pie

Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что смартфоны Huawei P10 и P10 Plus, Huawei Mate 9 и Mate 9 Pro получат обновление прошивки EMUI 9.0 на основе Android 9.0 Pie лишь в марте следующего года. Однако сегодня малазийские пользователи глобальной версии Huawei P10 для двух SIM-карт начали получать финальную версию прошивки. Обновление под номером 9.0.1.119, которое весит 3,38 ГБ, несет в себе обновленный пользовательский интерфейс, новую систему навигации, меню настроек и новые системные звуки.

Напомним, что представленный в марте прошлого года Huawei P10 оснащается цельнометаллическим корпусом, 5,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, процессором Kirin 960, двойной (20 Мп + 12 Мп) основной камерой, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, стереодинамиками и аккумулятором на 3200 мАч с быстрой зарядкой Super Charge.