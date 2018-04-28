Смартфон Huawei P20 Pro продается лучше P10 Plus

Как сообщают сетевые инсайдеры, смартфон Huawei P20 Pro пользуется огромным спросом в Западной Европе. Утверждается, что продажи P20 Pro в первый месяц превышают продажи предшественника P10 Plus на 316%. Надо заметить, что именно P10 Plus был самым популярным смартфоном Huawei в Западной Европе на старте продаж. В целом, большим спросом пользуется все модели серии P20. Больше всего новинки Huawei покупают в Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии.

Напомним, что Huawei P20 Pro оснастили 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2240:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, фирменным процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, тройной основной камерой Leica на 40 Мп+8 Мп+20 Мп с апертурой от f/1.6 до f/2.4, фронтальной камерой на 24 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge, сканером отпечатка пальцев в домашней кнопке, а также защитой от воды и пыли по стандарту IP67. Работает смартфон под управлением EMUI 8.1 на базе Android 8.1 Oreo.