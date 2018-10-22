Смартфон Huawei P20 упал с высоты 50 метров и остался жив

На просторах китайской соцсети Weibo появились фотографии смартфона Huawei P20, который выглядит как жертва особо изощренного краш-теста. На самом деле владелец смартфона случайно выронил его с 21 этажа на бетонное покрытие. Защитное стекло устройства треснуло с обеих сторон, основная камера разбилась, а каркас погнулся, но при этом смартфон подавал признаки жизни. Система распознавания лица, приложения, модули Bluetooth и Wi-Fi – все это работало ка прежде. Другой вопрос, как теперь пользоваться таким устройством?