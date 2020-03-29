Смартфон Huawei P40 Pro получил не самый яркий дисплей

В сети появились первые обзоры флагманского смартфона Huawei P40 Pro, который еще даже не появился в продаже. Итак, судя по таблице, Huawei P40 Pro достался дисплей с пиковой яркостью 566 кд/м2. Это довольно средний показатель для флагмана – например, у Samsung Galaxy S20 Ultra яркость составляет 706 кд/м2, у iPhone 11 Pro Max – 802 кд/м2, а у OnePlus 7T – 692 кд/м2. Также сообщается, что аккумулятор ёмкостью 4200 мАч с 40-Вт зарядкой заряжается за 59 минут. Столько же время уходит на полную зарядку Samsung Galaxy S20 Ultra, который оснащается батареей ёмкостью 5000 мАч.