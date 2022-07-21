Смартфон Huawei P50E в цветовом исполнении Dawn Powder оценен в 600 долларов

Компания Huawei представила модель P50E в новом цветовом исполнении в Китае. Ранее смартфон предлагался в черном, голубом, белом и сером цвете. Новый цвет получил название Dawn Powder. Напомним, что смартфон оснащен 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2700 x 1224 пикселей и поддерживает частоту обновления 90 Гц. Он основан на мобильной платформе Snapdragon 778G. Что касается камеры, устройство получило основной датчик 50 МП, также есть 13 МП широкоугольный объектив и 12 МП телеобъектив. Разрешение фронтальной камеры составляет 13 МП. Есть защита IP68, емкость аккумулятора 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт.

Huawei P50E в цвете Dawn Powder продается за 600 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.