Смартфон Huawei P50E в цветовом исполнении Dawn Powder оценен в 600 долларов

Компания Huawei представила модель P50E в новом цветовом исполнении в Китае. Ранее смартфон предлагался в черном, голубом, белом и сером цвете. Новый цвет получил название Dawn Powder. Напомним, что смартфон оснащен 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2700 x 1224 пикселей и поддерживает частоту обновления 90 Гц. Он основан на мобильной платформе Snapdragon 778G. Что касается камеры, устройство получило основной датчик 50 МП, также есть 13 МП широкоугольный объектив и 12 МП телеобъектив. Разрешение фронтальной камеры составляет 13 МП. Есть защита IP68, емкость аккумулятора 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт.

Huawei P50E в цвете Dawn Powder продается за 600 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.
Глобальный запуск Black Shark 5, 5 Pro назначен на 8 июня…
Компания Xiaomi недавно представила серию Black Shark 5. На сегодняшний момент эти смартфоны доступны тол…
Samsung Galaxy A72 обновили до One UI 4.1…
В начале года смартфон Samsung Galaxy A72 обновили до стабильной версии фирменной прошивки One UI 4.0 на …
Xiaomi 12S с брендом Leica…
В рамках новой совместной программы Xiaomi совместно с Leica объединяют усилия, и в конце июля появится п…
Realme GT2 Master Explorer Edition получит скрытые боковые к…
В сети появились новые подробности о смартфоне Realme GT2 Master Explorer Edition, официальный релиз кото…
Xiaomi продала миллион смартфонов Poco C31…
Компания Xiaomi отчиталась об успехах выпущенного прошлой осенью бюджетного смартфона Poco C31. Чуть боль…
Устройства Honor и Huawei перешли с Android на HarmonyOS 2.0…
Компания Huawei сообщила, что 89 моделей смартфонов Huawei и Honor уже переведены на собственную операцио…
iPhone 14 Max выпустят в продажу гораздо позже…
Вскоре после того, как стало известно, что iPhone 14 Max, 6,7-дюймовая модель от компании Apple, выпуск к…
Xiaomi 12 Lite показали на рендерах …
Авторитетный искатель утечек evleaks поделился качественными изображениями смартфона Xiaomi 12 Lite, кото…
Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?
Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисовОбзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисов
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
Обзор Cubot King Kong 7. Защищенный смартфонОбзор Cubot King Kong 7. Защищенный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor