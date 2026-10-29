Смартфон Huawei Pura X View стал дефицитным в Китае

Необычный широкоформатный смартфон Huawei Pura X View преодолел отметку в 1 миллион проданных устройств всего за 50 дней с момента релиза, сообщает аналитическое агентство RDObservation. По оценкам Tencent Mobile Market Insights, в период с 5 по 24 октября еженедельные продажи флагмана прибавляли почти по 100 тысяч штук. Такой темп позволил новинке возглавить чарты флагманских устройств от китайских брендов в своем сегменте на крупнейших маркетплейсах. Ажиотаж привел к нехватке устройств: гаджет остается в дефиците с самого первого дня продаж. Чтобы сбить волну спекуляций и справиться с лавиной заказов, Huawei пришлось запустить 20 октября расширенную программу предзаказов со сроком ожидания поставок до 60 дней.

Напомним, что оцененный от 895 долларов Pura X View оснастили 6,39-дюймовым OLED-экраном с соотношением сторон 16:9,5, разрешением 2232:1320 точек, частотой обновления 120 Гц, толщиной рамок 1,05 мм и пиковой яркостью 6500 нит, батареей ёмкостью 7000 мАч, корпусом толщиной 6,68 мм и массой 201 грамм, предустановленной операционной системой HarmonyOS 7, адаптированной к широкому экрану, однокристальной системой Kirin 9030S, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп, 50 Мп (перископный телеобъектив с 3,7-кратным оптическим зумом) и 8 Мп (сверхширик), а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.
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