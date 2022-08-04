Смартфон IQOO 9T дебютировал на рынке

VIVO выпустила смартфон IQOO 9T. Новинка на данный момент представлена в Индии.

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung E5 с разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Дисплей имеет защитное стекло Schott Xensation UP. Заявлена поддержка расширенного динамического диапазона HDR10, пиковый уровень яркости составляет 1500 кд/м2. Экран покрывает 100% цветовой гаммы DCI-P3. Производительность обеспечивает мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 в паре с памятью LPDDR5, флэш-памятью UFS 3.1. Модель также имеет процессор VIVO V1+ для обработки и оптимизации отображения.

Основная камера смартфона состоит из 50-мп сенсора Samsung ISOCELL GN5 с поддержкой OIS, 13-мп сверхширокого модуля и 12-мп сенсора Sony IMX663 с 2-кратным оптическим объективом. На передней панели имеется 16-мп камера. Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GNSS, NFC и порт USB-C. Есть встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев и класс защиты IP52. Емкость аккумулятора 4700 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Новинка работает под управлением Funtouch OS 12.1 на базе Android 12.

IQOO 9T оценен в 635 долларов (8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ), а версия с 12/256 ГБ памяти будет стоить 700 долларов.
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