Смартфон Infinix Hot 12 Play оценен в 110 долларов

Профильное издание GSMArena сообщает о том, что компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Infinix Hot 12 Play. Новинку оснастили 6,82-дюймовым IPS-экраном с кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой Unisoc T610, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, предустановленной операционной системы Android 12 с фирменной прошивкой XOS 10. Цена смартфона в Индии составляет 110 долларов. Старт продаж намечен на 30 мая.

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