Смартфон Infinix Note 12 Turbo дебютировал в Индии

Смартфон Infinix Note 12 Turbo поступил в продажу в Индии.

Note 12 Turbo оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2400p) и частотой обновления 60 Гц. Он предлагает пиковую яркость 1000 нит, частоту дискретизации касания 180 Гц и покрывает 100% цветовой гаммы DCI-P3. Дисплей имеет каплевидный вырез и защищен стеклом Gorilla Glass 3. Устройство оснащено тройной камерой с 50-МП основным датчиком, 2-МП датчиком глубины и объективом с искусственным интеллектом. На передней панели устройства находится 16-МП камера для селфи и видеозвонков. Производительность обеспечивает мобильная платформа Mediatek Helio G96 с графическим процессором Mali G57. Работает смартфон под управлением ОС Android 12 XOS 10.6. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Стоимость смартфона составляет 12 999 рупий (167 долларов) за конфигурацию 8 ГБ + 128 ГБ.