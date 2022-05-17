Смартфон Infinix Note 12 VIP получил 120-Гц экран

Сетевые источники сообщают о выходе смартфона Infinix Note 12 VIP, который при цене в 300 долларов получил весьма впечатляющие характеристики. Итак, новинку оснастили поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, 103 функциями защиты для безопасности смартфона, батареей ёмкостью 4500 мАч, 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 2 Мп (замер глубины сцены), селфи-камерой на 16 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G96, вибромотором Dual X-Axis, девятислойной графеновой системой охлаждения, стереодинамиками, 3,5-мм аудиогнездом, размерами 163,5:76,7:7,9 мм и массой 198 граммов.