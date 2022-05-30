Смартфон Infinix Note 12 появился в продаже

Компания Infinix дала старт индийским продажам смартфона Infinix Note 12, который оценен в 155 долларов за вариант с 4/64 ГБ и 167 долларов за версию с 6/128 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно. Новинка характеризуется 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 60 Гц, яркостью до 1000 кд/м2, частотой дискретизации касания 180 Гц и 100% охватом цветовой палитры DCI-PC, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, восьмиядерной платформой Mediatek Helio G88, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой зарядки, предустановленной ОС Android 11, двумя динамиками с поддержкой DTS, шестислойной графеновой системой охлаждения и 3,5-мм гнездом для наушников.