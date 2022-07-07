Смартфон Infinix Zero Ultra получит 180-Вт зарядку

Сетевые источники поделились подробностями о флагманском смартфоне Infinix Zero Ultra, официальная презентация которого состоится в конце этого года. Утверждается, что главной особенностью устройства станет поддержка сверхбыстрой проводной зарядки Thunder Charge мощностью 180 Вт. Для 50-процентной зарядки аккумулятора ёмкостью 4500 мАч понадобится всего 4 минуты. Стоит заметить, что настолько быстрой зарядкой пока не может похвастаться ни один производитель.

Смартфон также оснастят 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Цена Infinix Zero Ultra на индийском рынке составит от 315 до 380 долларов. Пока самым дорогим смартфоном infinix является Zero 5G, оценённый в 250 долларов.
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