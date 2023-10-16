Смартфон Itel A05s оценен в 80 долларов

Компания Itel выпустила в Индии доступный смартфон Itel A05s, который обойдется всего в 78 долларов. Новинка характеризуется 6,6-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1612:720 пикселей, плотностью 270 PPI, кадровой частотой 60 Гц и частотой дискретизации сенсорного слоя 120 Гц, 28-нанометровой однокристальной системой Unisoc SC9863A с максимальной частотой 1,6 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, селфи-камерой на 5 Мп, одинарной тыльной камерой на 5 Мп, дактилоскопическим сенсором, батареей ёмкостью 4000 мАч, разъемом USB-C, двумя слотами для SIM-карт, поддержкой 4G VoLTE, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth, модулем GPS, 3,5-мм гнездом для наушников и ОС Android 13 Go «из коробки».