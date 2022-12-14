Смартфон Jio Phone 5G будет стоить 100 долларов

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о бюджетном смартфоне, который еще не был представлен. По данным бенчмарка, аппарат оснащается однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 480 Plus и 4 ГБ оперативной памяти. Ранее сообщалось, что в другом популярном тестовом пакете AnTuTu 9 смартфон показал результат в 300 тысяч баллов.

По предварительным данным, аппарат также оснастят 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт и тыльной камерой с датчиком разрешением 13 Мп и чипом ИИ Syntiant NDP115.