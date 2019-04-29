Смартфон Kingrow K1 с E-Ink экраном

Несмотря на то, что компания Yota Devices (производитель YotaPhone) банкрот, идея смартфона с E-Ink экраном не мертва. Группа разработчиков из Гонконга на мероприятии Global Sources Electronics Fair 2019 показала смартфон Kingrow K1. Новинка оснащена 5.17-дюймовым E-Ink экраном с разрешением 1280×720p и плотностью 283 ppi. Благодаря такому дисплею, пользоваться устройством длительное время проще, т.к. не устают глаза.

Также одно из преимуществ матрицы — небольшое энергопотребление: 2 дня в режиме смартфона, 7 дней в режиме электронной книги и до 14 дней в режиме ожидания. Ёмкость аккумулятора составляет 3100 мАч с портом USB-C. Есть поддержка быстрой зарядки. За «сердце» аппарата отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P23 с тактовой частотой 2.0 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти. Встроенной в устройстве — 16 ГБ. Kingrow K1 ещё получил основную камеру на 13 Мп, фронтальную на 8 Мп, стереодинамики, ОС Android Oreo, а также сдвоенный слот для двух SIM и карты памяти. Смартфон выйдет в мае на краудфандинговой площадке Indiegogo с ценником в $350. В наличии будет четыре расцветки: черная, оранжевая, красная и синяя.