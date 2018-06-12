Смартфон LG G7 ThinQ плохо ремонтируется

Специалисты iFixit наконец-то добрались до флагманского смартфона LG G7 ThinQ, оценив его ремонтопригодность на 4 балла из 10. Эксперты похвалили корейскую новинку за модульность большинства компонентов и относительно простую замену аккумулятора. Наибольшей критике подверглась замена дисплея, из-за которой нужно разобрать почти весь смартфон. Обилие клея этому серьезно мешает. Стеклянная (а потому хрупкая) задняя панель также не порадовала ремонтников. Справедливости ради отметим, что такие флагманы как Huawei P20 Pro и Samsung Galaxy S9+ тоже удостоились от iFixit четырех баллов.

Напомним, что LG G7 ThinQ оснастили 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD+ (3120:1440 пикселей) и соотношением сторон 19,5:9, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, 4/6ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной расширяемой памяти, двойной 16 Мп+16 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 3000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 и возможностью беспроводной зарядки. Также отметим Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, порт USB Type-C, 3,5-мм разъём для наушников, защиту от воды и пыли IP68, стандарт MIL-STD 810G по прочности и поддержку функций искусственного интеллекта ThinQ.