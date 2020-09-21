Смартфон LG K71 получил стилус

Компания LG пополнила ассортимент смартфонов моделью K71, который среди прочего оснащается операционной системой Android 10 с оболочкой LG UX. Новинка характеризуется 6,8-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и поддержкой стилуса, восьмиядерной платформой Helio P35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 5 Мп и 5 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, батареей ёмкостью 4000 мАч, симметричным портом USB Type-C, аудиосистемой DTS:X 3D с двумя динамиками, 3,5-мм разъемом для наушников, размерами 171,4:77,7:8,7 мм и массой 220 г.