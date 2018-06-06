Смартфон LG Q Stylus получил защищенное исполнение

Компания LG представила новую линейку смартфонов Q Stylus, в которую вошли модели Q Stylus+, Q Stylus и Q Stylusα. Новинки получили восьмиядерный процессор с частотой от 1,5 до 1,8 ГГц, 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, аккумулятором на 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки, объемный звук DTS:X 3D, сканера отпечатков пальцев на задней панели, FM-радио, а также защиту по стандартам IP68 и MIL-STD 810G.

Модели Q Stylus и Q Stylusα оснастили по 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, а Q Stylus+ сможет похвастаться 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Q Stylus и Q Stylus+ получили 16-Мп основную камеру и фронтальные камеры с разрешением 8 Мп или 5 Мп. Третья модель довольствуется 13 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами.