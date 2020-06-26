Смартфон LG Stylo 5 обновили до Android 10

Компания LG довольно неожиданно обновила смартфоны Stylo 5 и Stylo 5 Plus до финальной версии Android 10. Апдейт привносит новую систему навигации на основе жестов, доработанный общесистемный темный режим, а также Live Captions и Smart Reply.

LG Stylo 5 и LG Stylo 5 Plus был представлены год назад, а недавно корейский производитель выпустил новую модель LG Stylo 6, которую оснастили 6,8-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и поддержкой стилуса, который входит в комплект поставки, 13 Мп фронтальной камерой в каплевидном вырезе, тройной основной камерой с главным модулем на 13 Мп, сверхширокоугольным на 5 Мп и датчиком глубины сцены разрешением 5 Мп, процессором Helio P35, 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и специальной кнопкой для голосового помощника Google Assistant.