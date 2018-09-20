Смартфон LG V40 ThinQ получит 8 ГБ ОЗУ

Сетевые источники поделились подробностями о флагманском смартфоне LG V40 ThinQ, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 845, 6,4-дюймовый дисплей с разрешением 3120, 1440, 6/8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ энергозависимой памяти в старшей версии, тройную основную камеру с датчиками на 16, 12 и 12 Мп, двойную фронтальную камеру на 8 Мп и 5 Мп, а также аккумулятор емкостью 3300 мАч. Официальная презентация LG V40 ThinQ ожидается 4 октября.