Смартфон Lava Yuva 2 с 90-Гц экраном оценили в $85

Компания Lava Mobiles пополнила ассортимент смартфонов моделью Yuva 2, которая оценена на индийском рынке в 85 долларов. Новинка характеризуется 12-нанометровой однокристальной системой с тактовой частотой до 1,6 ГГц, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной основной камерой с главным модулем разрешением 13 Мп, стеклянной тыльной панелью, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 10-Вт зарядки, предустановленной операционной системой Android 12, а также голубой, зелёной и лавандовой расцветками.