Смартфон LeTV S1 Pro оценен в 130 долларов

Компания LeTV начала принимать предзаказы на смартфон LeTV S1 Pro, главной особенностью которого стал дизайн в стиле iPhone 14 Pro. При этом, цена устройства составляет 130 долларов. Новинку оснастили 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и вырезом Dynamic Island, восьмиядерной платформой Unisoc Tiger T7510 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой PowerVR GM9446 800 МГц, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой сотовых сетей 5G, селфи-камерой на 5 Мп, одинарной тыльной камерой разрешением 13 Мп, размерами 164,5:75,6:9,5 мм, массой 209,5 грамма, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт.