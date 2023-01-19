Смартфон LeTV S1 Pro появился в продаже

Смартфон LeTV S1 Pro, который почти полностью копирует дизайн iPhone 14 Pro, появился в китайской продаже по цене в 130 долларов. Напомним, что новинка характеризуется 6,5-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1600:720 точек и вырезом в стиле Dynamic Island, однокристальной системой Unisoc Tiger T7510 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером PowerVR GM9446 с частотой 800 МГц, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, фронтальной камерой на 5 Мп, основной камерой на 13 Мп, габаритами 164,5:75,6:9,5 мм, массой 209,5 г, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 10-Вт зарядки.

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