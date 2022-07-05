Смартфон Lenovo Legion Halo засветился в базе данных TENAA

В сети появилась информация о новом смартфоне Lenovo Legion Halo. Он был замечен в базе данных китайского регулятора TENAA.

Благодаря рендерам мы видим, что смартфон имеет простой, минималистичный дизайн. Также изображена задняя панель с логотипом компании и блоком камеры.

Смартфон получит 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 2400 x 1080 пикселей с вырезом под отверстие для селфи-камеры. Основан смартфон на мобильной платформе Snapdragon 8+ Gen 1. Доступные конфигурации включают до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной. Емкость аккумулятора составляет 4880 мАч. Основная камера получит три модуля с основным датчиком 50 Мп, 13 Мп и 2 Мп.

Дата релиза смартфона не раскрыта.