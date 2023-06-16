Смартфон Maimang A20 получил 8 ГБ ОЗУ

Принадлежащий China Telecom бренд Maimang пополнил ассортимент смартфонов бюджетного уровня моделью Maimang A20, которая оценена в 180 и 195 долларов за версии с 8/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка также характеризуется 6,52-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей и стандартной кадровой частотой 60 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 8 Мп, однокристальной системой MediaTek Dimensity 700, 8 ГБ оперативной памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 22,5-Вт проводной быстрой зарядки, а также черной, синей и мятной-зеленой расцветками.