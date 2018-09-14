Смартфон Meizu 16X уже доступен для заказа

Официальный анонс Meizu 16X состоится только 19 сентября, однако смартфон уже доступен для предварительного заказа. Китайский производитель официально подтвердил старт предзаказов в Meizu Mall, Jingdong Mall и других крупных магазинах. Предполагается, что Meizu 16X ждет большой успех. Аппарат станет доступной версией флагмана Meizu 16 – без топового чипсета Snapdragon 845, но с главными фишками, вроде подэкранного сканера отпечатках пальцев, качественных камер и стереодинамиков.

Напомним, что Meizu 16 Plus оснастили 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), который занимает 91,18% передней панели, встроенным под экран сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 12+20 Мп с 3-кратным зумом, фронтальной камерой на 20 Мп, 8-ядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3640 мАч и предустановленной Android 8.1 Oreo с оболочкой Flyme OS. Meizu 16 отличается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и аккумулятором на 3010 мАч.