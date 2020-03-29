Смартфон Meizu 17 может получить пентакамеру

Индийский информатор Мукул Шарма поделился подробностями о флагманском смартфоне Meizu 17, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, аппарат получит основную камеру с пятью модулями. При этом все предыдущие утечки сообщали о тройной или квадрокамере. Также Meizu 17 прочат восьмиядерный процессор Snapdragon 865, дисплей с частотой обновления изображения 90 Гц, оперативную память нового поколения LPDDR5, быструю флэш-память UFS 3.0, поддержку Wi-Fi 6 и модуль NFC для бесконтактных платежей. Официальная презентация смартфона ожидается в апреле этого года.