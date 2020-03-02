Смартфон Meizu 17 получит огромную горизонтальную камеру

Сетевые источники опубликовали фото задней панели флагманского смартфона Meizu 17, который еще не был представлен официально. Сильнее всего на снимке выделяется большой горизонтальный вырез для основной камеры. Источник утечки показал, как будет выглядеть смартфон с таким дизайном на качественном рендере. Судя по всему, Meizu 17 получит квадрокамеру с двумя кольцевыми вспышками. Также смартфону прочат топовый процессор Snapdragon 865, поддержку сотовых сетей пятого поколения, оперативную память нового поколения LPDDR5, быструю флэш-память UFS 3.0, поддержку Wi-Fi 6 и модуль NFC для бесконтактных платежей.