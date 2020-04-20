Смартфон Meizu 17 позирует на новом изображении

Сегодня в сети были опубликованы изображения флагмана Meizu 17. Судя по рендеру, смартфон получит крошечную селфи-камеру, которая врезана в правый верхний угол экрана, основную камеру с четырьмя модулями, которые расположены горизонтально в ряд.

Аппарату прочат топовый чипсет Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц, квадрокамеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт, размеры 161:73:8 мм и массу в 208 г. Цена базовой версии должна составить 566 долларов, а более дорогой – 665 долларов.