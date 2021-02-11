Смартфон Moto E6i оценен в 180 долларов

Компания Motorola пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Moto E6i, которая уже появилась в продаже в Бразилии по цене в 180 долларов. Новинку оснастили 6,1-дюймовым экраном с разрешением HD+, восьмиядерной платформой Unisoc Tiger SC9863A с тактовой частотой 1,6 ГГц, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 13 Мп и датчиком глубины на 2 Мп, дактилоскопическим сенсором на задней панели, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, батареей ёмкостью 3000 мАч, 3,5-мм разъёмом для наушников, порт microUSB, адаптером питания на 10 Вт, а также предустановленной ОС Android 10 Go Edition.