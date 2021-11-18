Смартфон Moto G31 оценен в 200 евро

Компания Motorola представила недорогой смартфон Moto G31, одной из особенностей которого стал 6,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080p+ и кадровой частотой 60 Гц. Новинку также оснастили тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп и макро на 2 Мп, селфи-камерой разрешением 13 Мп, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G85, 4 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, боковым дактилоскопическим сенсором в клавише включения, 3,5-мм гнездом для наушников, слотом для карт памяти microSD, габаритами 161,89:73,87:8,55 мм и массой 181 граммов.