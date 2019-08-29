Смартфон Moto G8 Play получит аккумулятор на 4000 мАч

На форуме разработчиков XDA Developers обнаружились фотографии смартфона Moto G8 Play, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением HD+, одинарную основную камеру, платформу Helio P60 или Helio P70, 3/32 и 4/64 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, модуль NFC для бесконтактных платежей, два слота для SIM-карт, а также расцветки Iron и Cosmo. Дата анонса, к сожалению, не раскрывается.