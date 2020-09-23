Смартфон Moto G8 Plus получил Android 10

Компания Motorola начала полномасштабное обновление смартфона Moto G8 Plus до операционной системы Android 10. Ранее апдейт был доступен только для пользователей из Испании и Бразилии. Помимо нововведений, вроде общесистемного темного режима, навигации жестами и умных ответов, обновление несет в себе июльский патч безопасности Android 10.

Напомним, что представленный почти год назад Moto G8 Plus оснащается 8-ядерным процессором Snapdragon 665, 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2280:1080 точек, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, тройной основной камерой с главным датчиком на 48 Мп, сверхширокоугольным модулем на 16 Мп и модулем 3D ToF, камерой для селфи на 25 Мп, портом USB 2.0 Type-C, модулем NFC, дактилоскопом на задней панели и аккумулятором на 4000 мАч.