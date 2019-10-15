Смартфон Moto G8 Plus получит 48-Мп тройную камеру

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт поделился сведениями о смартфоне Moto G8 Plus, который еще не был представлен официально. Устройству прочат восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665, аккумулятор на 4000 мАч, квадрокамеру с главным 48 Мп датчиком, 16-Мп сверхширокоугольным модулем и 5 Мп модулем для эффекта размытия, фронтальную камеру на 25 Мп, 6,3-дюймовый экран с разрешением 2280:1080 пикселей, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, симметричный порт USB-C, 3,5-мм разъем для наушников, дактилоскопический сенсор, модуль NFC, но не во всех регионах, а также предустановленную операционную систему Android 9.0. Толщина устройства равна 9,1 мм, а масса – 188 граммам. Официальный анонс Moto G8 Plus состоится уже 24 октября.