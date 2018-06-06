Смартфон Moto Z3 Play оценен в 500 долларов

Компания Lenovo наконец-то представила смартфон Moto Z3 Play, слухи о котором ходили в последние недели. Новинку оснастили 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 636 (такая же у представленного вчера Lenovo Z5), 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной памяти, двойной основной камерой на 12 и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на боковой панели, как в Sony Xperia, защитой от брызг и пыли, а также аккумулятором на 3000 мАч. Толщина смартфона составляет 6,75 мм, а в качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Oreo. Цена Moto Z3 Play вместе с модулем-аккумулятором Moto Mod на 2000 мАч составляет 500 долларов.